Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana si sono giocati gli ultimi otto match di primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

Ottimi segnali dai due azzurri in campo. Fabio Fognini (n.38 ATP) sconfigge l’argentino Facundo Bagnis (n. 77 del ranking) con un netto 6-2 6-4 e si regala il secondo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta (testa di serie n.4), mentre Lorenzo Sonego (testa di serie n.6) supera agilmente il serbo Laslo Djere (n.56 al mondo) per 6-2 6-0. Per il torinese ci sarà ora la sfida contro l’altro serbo Mioimir Kecmanovic (n. 70 ATP).

Vittoria a sorpresa di Federico Coria (n.63 al mondo), che batte il cileno Cristian Garin (n.19 ATP) con un veloce 6-2 6-0. L’argentino affronterà al secondo turno lo spagnolo Fernando Verdasco (n.172 del ranking), uscito vittorioso dal match contro il serbo Dusan Lajovic (n.39 al mondo) con il punteggio di 7-6(4) 6-3.

Successo in tre set per Federico Delbonis:l’argentino (n.37 ATP) supera il qualificato colombiano Daniel Elahi Galan (n.112 del ranking) per 3-6 6-3 6-2 in un’ora e 56 minuti di gioco. Servono tre set anche a Thiago Monteiro (n.106 ATP) prima di avere la meglio sull’argentino Sebastian Baez (n.72 del ranking) per 1-6 6-4 6-4. Il brasiliano affronterà agli ottavi di finale Matteo Berrettini.

Tutto facile per lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (testa di serie n.8), che sconfigge l’argentino Juan Londero (n.144 al mondo) per 6-3 6-4. Nell’ultimo match di giornata arriva invece il successo dell’argentino Francisco Cerundolo (n.100 ATP), vittorioso contro il francese Benoit Paire (n.52 ATP) per 6-3 4-6 6-2.

RISULTATI RIO DE JANEIRO

T. Monteiro (BRA) – S. Baez (ARG) 1-6 6-4 6-4

F. Delbonis (ARG) – D. Galan Riveros (COL) (Q) 3-6 6-3 6-2

F. Fognini (ITA) – F. Bagnis (ARG) 6-2 6-4

F. Verdasco (ESP) – D. Lajovic (SRB) 7-6 6-3

F. Coria (ARG) – C. Garin (CHI) (5) 6-2 6-0

A. Ramos (ESP) – J.L Londero (ARG) (Q) 6-3 6-4

L. Sonego (ITA) (5) – L. Djere (SRB) 6-2 6-0

F. Cerundolo (ARG) – B. Paire (FRA) 6-3 4-6 6-2

