Il vino invecchiando migliora. Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno fatto centro e si sono aggiudicati la Finale del torneo di doppio dell’ATP500 di Rio de Janeiro (Brasile). Sulla terra rossa brasiliana il duo nostrano si è imposto contro i n.3 del tabellone Jamie Murray/Bruno Soares per 7-5 6-7 (2) 10-6 in 2 ore e 8 minuti di partita. Per la coppia del Bel Paese si tratta del 4° titolo in carriera insieme e il primo a distanza di sette anni, quando vinsero gli Australian Open 2015. Va rimarcata la terza vittoria consecutiva in stagione contro Murray/Soares, a dimostrazione della grande continuità dei due tennisti italiani.

Nel primo set la resa al servizio delle due coppie non è eccellente. Fognini e Bolelli sono costretti a cedere il proprio turno in battuta nel secondo gioco, recuperando poi nel game successivo. La storia si ripete nel sesto e settimo gioco con break e contro-break immediato a testimoniare il grande equilibrio in campo. Nella fase calda della frazione il ligure e l’emiliano trovano maggiori certezze nel fondamentale del servizio e questo consente loro di avere ulteriore efficacia nella risposta: nel nono gioco una palla break viene creata e non sfruttata; nell’undicesimo invece c’è concretezza. E così, a zero, Bolelli/Fognini chiudono il proprio turno in battuta e si aggiudicano la frazione sul 7-5.

Bolelli/Fognini da sballo: Murray/Soares rimontati, highlights

Nel secondo set, contrariamente al parziale precedente, si prosegue on serve. L’unica chance break capita a Murray/Soares nel sesto game, ma viene annullata dagli azzurri. Ecco che l’epilogo al tie-break è inevitabile. In questo caso la battuta tradisce il duo italiano, incapace di gestire il momento e nei fatti perdendo 7-2.

Nel terzo set il super tie-break è ciò che decide l’atto conclusivo e il doppio nostrano mette in mostra pragmatismo e qualità nella frazione, volando sul 9-3 e facendo terra di conquista nei turni in battuta dei rivali. Sul 10-6 cala il sipario e per Fabio e Simone è il momento di festeggiare. Per gli azzurri, nelle statistiche, riscontriamo 3 ace, il 65% dei punti vinti con la prima in battuta e il 75% con la seconda avendo un buon 41% di resa in risposta alla prima dei rivali.

