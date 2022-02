Parte bene il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro per Fabio Fognini. Il taggiasco supera con il punteggio di 6-2 6-4, in un’ora e 13 minuti, l’argentino Facundo Bagnis ed Pablo Carreño Busta. Lo spagnolo è qualcosa di più di una bestia nera per lui, dal momento che ci ha perso in 7 occasioni su 8. . Il taggiasco supera con il punteggio di 6-2 6-4, in un’ora e 13 minuti, l’argentinoed approda così al secondo turno , dove sfiderà. Lo spagnolo è qualcosa di più di una bestia nera per lui, dal momento che ci ha perso in 7 occasioni su 8.

Il break di Fognini arriva subito, ed è l’inizio di una generale sensazione che il ligure sia in posizione decisamente superiore su ogni parte del campo. Logica conseguenza è che Bagnis si ritrovi a perdere di nuovo la battuta a 30 con un brutto errore di dritto nel quinto gioco. L’azzurro non ha nessun problema a gestire con efficacia la situazione e a portarsi fino al 6-2.

Inizio di secondo parziale che è praticamente la fotocopia del primo, nel senso che Fognini trova di nuovo il break nelle fasi iniziali e non molla più niente di quel che trova, grazie al proprio tennis che quest’oggi funziona molto bene. Variazioni, discese verso la rete e più in generale più capacità propositiva, più capacità di far male da fondo. Sono queste le armi del taggiasco, che però manca tre match point nel nono game e rischia nel decimo, finendo sotto 0-30 e poi 15-40 causa doppio fallo. Niente paura: Fognini ritrova la prima, la consistenza sugli scambi lunghi e chiude il match.

Per Fognini la parte più importante riguarda la percentuale di prime in campo, del 74% (37/50); ancora più alta la percentuale di punti vinti con essa, l’84% (31/37). Un viatico, questo, decisamente buono per un torneo che l’ha visto grande protagonista più volte.

Tutto molto facile per Lorenzo Sonego. Un vero e proprio dominio quello del piemontese, che ha superato con un perentorio 6-2 6-0 il serbo Laslo Djere, numero 56 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco. Ottima la prestazione dell’azzurro, che ha ottenuto l’85% di punti con la prima di servizio e ha sfruttato al massimo in risposta i problemi nei turni di battuta del serbo (appena il 37% dei punti vinti con la prima).

Dopo un iniziale equilibrio comincia il monologo di Sonego. Parità nei primi quattro game, ma da quel momento comincia una clamorosa striscia di giochi consecutivi in favore del nativo di Torino. Sonego ottiene il break nel sesto game e poi ancora nell’ottavo, chiudendo la prima frazione in suo favore per 6-2.

Come detto il numero 21 del mondo fa semplicemente quello che vuole. La striscia di game vinti prosegue inesorabili ed arriva addirittura a dieci, con l’azzurro che strappa altre tre volte la battuta al serbo e chiude con un perentorio 6-0.

Sarà un secondo turno dal sapore di rivincita per Sonego, che si troverà di fronte il serbo Miomir Kecmanovic, che ha battuto il piemontese nel terzo turno degli ultimi Australian Open.

