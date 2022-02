Fabio Fognini continua la sua avventura in Brasile, raggiungendo la semifinale all'ATP 500 di Rio, col sogno di ripresentarsi ad una finale che manca in questo torneo dal 2015. Partita a senso unico quella con l'argentino Coria che viene chiusa sul 6-4, 6-2 in davvero poco tempo (1h19 la durata del match). Nel primo set Fognini va col doppio break di vantaggio: c'è la reazione di Coria, ma è troppo tardiva per rimettere in piedi il primo set. Nel secondo, ancora grande partenza del tennista ligure che sfrutta ogni errore del suo avversario. In semifinale, Fognini affronterà il vincente della sfida tra Berrettini e Alcaraz.

Grande partenza di Fognini che ruba due volte il servizio a Coria nei primi tre game. La partita scivola abbastanza in fretta e dopo pochi minuti l'italiano è già sul 4-0. Arriva la risposta di Coria che ruba a sua volta il servizio al sesto game, ma non basta per rimettere in piedi il set. Fognini lo chiude sul 6-4 in 43 minuti.

Buona partenza anche nel secondo set, con Fognini che strappa subito la battuta all'avversario. Si va sul 2-0, Coria risponde, ma Fognini riesce sempre a tenere il servizio. Buona la prima (67% in campo), ma buona anche la seconda con 12 punti vinti su 17. Al settimo game arriva il break decisivo e dopo neanche 40 minuti di contesa Fognini affonda per il 6-2.

