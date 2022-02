Fognini contro Coria e il Berrettini che, tra Alcaraz. Partita dai mille volti quella vista sulla terra battuta di Rio, con lo spagnolo che mostra un gran tennis nel primo set. Quasi perfetto, con Berrettini che lascia andare dopo quattro game. Nel secondo set, però, la grande risposta del romano che ha mostrato a sua volta quello di cui è capace, costringendo lo spagnolo ad assistere al suo assolo. Poi la pioggia, la lunga pausa e tutto si è dovuto resettare. Alcaraz ha giocato come nel primo set e ha vinto la partita. Sarebbe stato grande vedere i due azzurri uno contro l'altro in semifinale, ma siamo sicuri che sarà un grande match quello tra Alcaraz e un Fognini ritrovato (per quanto visto qui a Rio). Dall'altra parte del tabellone, invece, ci sarà la sfida tra i due argentini Schwartzman e Cerundolo. Purtroppo non sarà derby in semifinale. Dopo la grande vittoria dicontro Coria e il passaggio del ligure al turno successivo , non possiamo dire lo stesso diche, tra un'interruzione per pioggia all'altra , cade in tre set contro il giovane. Partita dai mille volti quella vista sulla terra battuta di Rio, con lo spagnolo che mostra un gran tennis nel primo set. Quasi perfetto, con Berrettini che lascia andare dopo quattro game. Nel secondo set, però, la grande risposta del romano che ha mostrato a sua volta quello di cui è capace, costringendo lo spagnolo ad assistere al suo assolo. Poi la pioggia, la lunga pausa e tutto si è dovuto resettare. Alcaraz ha giocato come nel primo set e ha vinto la partita. Sarebbe stato grande vedere i due azzurri uno contro l'altro in semifinale, ma siamo sicuri che sarà un grande match quello trae unritrovato (per quanto visto qui a Rio). Dall'altra parte del tabellone, invece, ci sarà la sfida tra i due argentini Schwartzman e Cerundolo.

Primo set equilibrato solo nei primi game, poi al quarto Alcaraz strappa il servizio a Berrettini e fa partita a sé. Il tennista romano non riesce a trovare le contromisure alle palle dello spagnolo che spinge molto sul lato del rovescio di Berrettini. Altro break all'ottavo game e Alcaraz chiude sul 6-2 in 37 minuti.

Alcaraz parte forte anche nel secondo set, ma questa volta Berrettini risponde a dovere. Il tennista romano c'è sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico, con Alcaraz che comincia a fare qualche errore di troppo. Intanto, comincia a scendere la maledetta pioggia che sta condizionando non poco tutto il torneo. Si continua comunque a giocare, con Berrettini che strappa il servizio al quinto game. Ora è l'azzurro a giocare 'da solo' e a chiudere sul 6-2 in 36 minuti.

Piove, ma si gioca comunque il terzo set, con Alcaraz che conquista il primo game. Quanto basta, però, per far ritorno negli spogliatoi perché per l'ennesima "pausa pioggia". Il match viene interrotto per diverse ore tanto che riprende dopo le 23 ore italiane. Primi game combattuti ed equilibrati fino al sesto, quando Berrettini subisce il break da 40-15. Il 4-2 stende il romano che non riesce più a rispondere ad Alcaraz che affonda fino al 6-2.

