Esattamente come sette mesi fa al Roland Garros, Jannik Sinner gioca un'ottima partita impegnando a lungo il totem Rafa Nadal, che però passa in 2 set per 7-5 6-4 dimostrando di essere (ancora) di un altro livello rispetto al fenomeno azzurro. Ecco momenti salienti della "battaglia" del Foro Italiano in 4 minuti nel video qui sotto, direttamente dal canale ufficiale di You Tube: