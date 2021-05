Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia. Ad aprire il ricco mercoledì di tennis è stata la rimonta di Dominic Thiem. L’austriaco si è trovato davanti un Fucsovics ancora una volta tostissimo; e la testa di serie n°4 ha dovuto sudare non poco. Dopo il primo set perso per 6-3, il secondo – tiratissimo – set è finito al tie-break, con Fucsovics avanti 5-4. Lì Medvedev però ha giocato in maniera perfetta i 3 punti decisivi, dando una spallata psicologica alla partita che ha steso l’ungherese. Nel terzo set infatti non c’è stata più storia. Passa Thiem 3-6 7-6 6-0. Agli ottavi per l’austriaco c’è Lorenzo Sonego.

Buona la prima invece di Alexsander Zverev. Il tedesco, fresco vincitore del torneo di Madrid, non ha problemi nel riadattarsi tra altura e livello del mare. A Roma l’esordio di Sascha è una passeggiata di salute: 6-2 6-2 al colombiano Dellien. Per Zverev ora c’è Nishikori.

Chi alla terra rossa invece non riesce proprio ad adattarsi è Daniil Medvedev. Il russo, impegnato nel derby con Karatsev, è spazzato via dal connazionale, che domina la partita. Cinque game consecutivi nel primo set a favore di Karatsev dall’1-2 Medvedev per l’impietoso 6-2; poi l’allungo nel secondo nonostante i tentativi più convinti del n°3 del seeding. Karatsev vola così agli ottavi dove trova il gigante Opelka, giustiziere ieri di Musetti.

A proposito di russi di salva anche Anderj Rublev. Contro Struff, Rublev, incappa in un primo set complicato e come al solito piuttosto nervoso. Il russo non sfrutta 2 set point nel tie-break del primo set, che finisce poi col perdere per 9 punti a 7. Da lì però Rublev rimette a posto le cose e alla fine rimonta per il 6-7, 6-1, 6-4 finale. Agli ottavi troverà proprio Bautista-Agut.

Gli altri

Bene Bautista-Agut, che vince una partita importante contro un terraiolo come Garin: 7-6 6-3. Avanti anche un altro iberico, Davidovich-Fokina: 6-2 6-3 a Norrie; lo spagnolo ora trova Djokovic.

