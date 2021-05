Il Masters 1000 di Roma è il torneo di tennis più importante nel Belpaese e la capitale è pronta a ospitare una delle kermesse più rilevanti del calendario internazionale. Gli azzurri si presenteranno in uno scenario unico al mondo con l'obiettivo di raggiungere le fasi conclusive della competizione: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono i più quotati per regalare emozioni ai tanti appassionati. Torna Novak Djokovic che contenderà il titolo a Rafa Nadal. Insomma, tanti protagonisti e tanta Italia sia con il torneo maschile che con quello femminile.

10:30 - Travaglia lotta contro Paire

Inizio combattuto tra Travaglia e Paire: 3-3. Molto dipenderà da quanto avrà voglia di giocare l'estroso francese. A seguire Fabio Fognini contro Kei Nishikori.

10:00 - Day 1: 6 italiani in campo

Sarà un lunedì molto azzurro agli Internazionali d’Italia. Ben sei giocatori italiani scenderanno in campo in singolare quest’oggi. Cinque nel tabellone maschile (su otto presenti in tabellone) e la sola Camila Giorgi in quello femminile, con la marchigiana che giocherà il match serale contro Sara Sorribes Tormo. Tra gli uomini fanno il loro esordio Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che affrontano rispettivamente il francese Ugo Humbert e il polacco Hubert Hurkacz. In campo anche Fabio Fognini contro il giapponese Kei Nishikori e pure Stefano Travaglia che apre il programma contro il francese Benoit Paire. Infine, Gianluca Mager con l’australiano Alex de Minaur. Già uscito di scena, invece, Salvatore Caruso

Stefano Travaglia, Monte Carlo 2021 Credit Foto Getty Images

Informazioni, date e orari

Gli Internazionali d'Italia sono il più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile. Insieme al Roland Garros, che segue, e al torneo di Monte Carlo, che precede, gli Internazionali d'Italia costituiscono il cosiddetto Slam Rosso, ovvero il trittico di tornei su terra rossa in sequenza, considerati come i più importanti al mondo su questa superficie, per tradizione. L'edizione del 2020 era stata inizialmente cancellata a causa della pandemia di COVID-19 ma poi posticipata al mese di settembre. Il detentore del titolo è Novak Djokovic, la detentrice Simona Halep. Gli Internazionali d'Italia 2021 si disputano dall'8 al 16 maggio. La sessione diurna inizia alle 10, in quella notturna sono previsti due match, uno con orario d'inizio alle 18 e l'altro alle 19 per via del coprifuoco.

Nadal: "Ho fatto un disastro, Zverev uno dei migliori al mondo"

