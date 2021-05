sul Grand Stand si sfideranno Matteo Berrettini, testa di serie numero 9, e Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 5. I due scenderanno in campo per un posto ai quarti dopo la sfida tra Reilly Opelka e Aslan Karatsev. Berrettini arriva all'incontro dopo le fatiche, soprattutto mentali, del primo turno col georgiano Nikolsz Basilashvili, superato in tre set Ottavi di finale stellari agli Internazionali d'Italia:. I due scenderanno in campo per un posto ai quarti dopo la sfida tra Reilly Opelka e Aslan Karatsev. Berrettini arriva all'incontro dopo le fatiche, soprattutto mentali, del primo turno col georgiano Nikolsz Basilashvili, superato in tre set nel silenzio desertico del Campo Centrale , seguite però dalla brillante ripresa che ha portato a schiantare letteralmente John Millman . Per Tsitsipas, in quanto testa di serie alta, cammino più agevole con ingresso direttamente al secondo turno e come avversario un Marin Cilic combattivo solo nel primo set

Berrettini, a che ora in campo e dove vederla

Il match degli ottavi di finale tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas si disputerà giovedì 13 maggio come seconda partita sul Grand Stand, non prima delle ore 12:00. La diretta televisiva sarà assicurata da Sky Sport Uno e gratis e in chiaro su Canale 20 (Mediaset). Per la trasmissione in streaming, i riferimenti sono Sky Go, Now Tv e mediasetplay.mediaset.it mentre Eurosport vi offrirà la diretta scritta live testuale dell'incontro su sito e app.

ATP, Roma Berrettini travolge Millman: agli ottavi sfiderà Tsitsipas 17 ORE FA

Berrettini amaro: "Ritiro? Giocare troppo rischioso"

Berrettini-Tsitsipas, il precedente

I due hanno si sono affrontati nel circuito maggiore soltanto una volta. La prima sfida tra i due in effetti risale al 2017, quando entrambi erano ancora giovanissimi e si affrontarono al secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2017, con la vittoria di Tsitsipas per 6-7 7-6 7-6. Da pro, invece, si sono incontrati al primo turno degli Australian Open del 2019 e di nuovo è stato il greco ad avere la meglio, imponendosi per 6-7 6-4 6-3 7-6. I due si sarebbero dovuti incrociare anche all'inizio di quest'anno agli ottavi di finale sempre degli Australian Open, ma l'infortunio patito agli addominali costrinse Berrettini al ritiro , precludendosi la possibilità di andare eventualmente a sfidare Rafael Nadal.

Nadal dà lo scoop ai cronisti: "Berrettini ko, non giocherà"

Ranking e Race

In questo momento Berrettini virtualmente è ancora nono nel ranking ATP e anche in caso di finale (sia vinta, sia persa) il suo ranking non varierebbe.

Ranking ATP

Ranking lunedì 10 maggio: 4048, 9° posto.

Punti da difendere: 180 (ne avrebbe tenuti comunque 90, la metà di quelli ottenuti con i quarti del 2020).

Punti dopo il passaggio agli ottavi: 3958, 9° posto virtuale (potrebbe scavalcarlo Roberto Bautista vincendo a Roma).

Punti con il passaggi ai quarti: 4048, 9° posto virtuale (potrebbe scavalcarlo Roberto Bautista vincendo a Roma).

Punti con il passaggio alle semifinali: 4228, 9° posto.

Punti con il passaggio in finale: 4468, 9° posto.

Punti con il successo a Roma: 4868, 9° posto.

Race aggiornata al 12 maggio 2021

1 Stefanos Tsitsipas 3020

2 Andrey Rublev 2670

3 Novak Djokovic 2410

4 Daniil Medvedev 2230

5 Alexander Zverev 2160

6 Aslan Karatsev 1685

7 Hubert Hurkacz 1460

8 Matteo Berrettini 1445

9 Rafael Nadal 1310

10 Jannik Sinner 1310

Il cammino di Matteo Berrettini

DICHIARAZIONI Primo turno: Matteo Berrettini b. Nikolosz Basilashvili 4-6 6-2 6-4 REPORT

Secondo turno: Matteo Berrettini b. John Millman 6-4 6-2 REPORT

Il cammino di Stefanos Tsitsipas

Primo turno: bye

Secondo turno: Stefanos Tsitsipas b. Marin Cilic 7-5 6-2 REPORT

Kyrgios, Thiem, Albot, Troicki e Berrettini: la top5 dei tweener

ATP, Roma Berrettini: "Ho preso energie dal campo, l'ho immaginato pieno" IERI A 14:47