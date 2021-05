Novak Djokovic e Rafael Nadal si affronteranno nella Finale degli Internazionali d’Italia 2021. I due tennisti si daranno battaglia nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Roma, in programma domenica 16 maggio (ore 17.00). Sulla terra rossa della capitale si incroceranno il numero 1 e il numero 3 del ranking ATP, due autentici colossi che vanno a caccia del prestigioso successo in uno dei tornei più sentiti e seguiti dell’intero circuito. Il serbo è reduce da due battaglia di sabato: in mattinata ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas in tre set, in serata ha dovuto fronteggiare un caldissimo Lorenzo Sonego che lo ha costretto al terzo parziale. Lo spagnolo, invece, si è sbarazzato del bombardiere statunitense Reilly Opelka con un break per set.

I precedenti

Si tratta della 57ma contesa tra questi due colossi, il nativo di Belgrado conduce per 29-27 (ma il mancino di Manacor è avanti 18-7 sulla terra battuta). Nadal ha trionfato nove volte a Roma (sconfiggendo proprio il serbo in finale in tre occasioni, l’ultima nel 2019), Djokovic si è imposto per cinque volte e difenderà il titolo vinto il 21 settembre 2020. L’ultimo incrocio tra i due risale all’atto conclusivo del Roland Garros 2020, vinto nettamente dal fuoriclasse iberico.

Programma

DOMENICA 16 MAGGIO

17.00 - Finale Internazionali d’Italia 2021: Novak Djokovic vs Rafael Nadal

Djokovic-Nadal in diretta tv e live streaming

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Mediaset Play.

