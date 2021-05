Ci siamo, è ufficialmente partito il countdown per la: è stato sorteggiato questa mattina il tabellone maschile del Masters 1000 tricolore, che torna nell’abituale finestra primaverile dopo il torneo giocato lo scorso anno a settembre e che vedrà una riapertura al pubblico ( ingressi disponibili fino al 25% della capienza a partire dagli ottavi, giovedì 13 ).

Sinner si racconta: "Studio per diventare un giorno numero 1"

Sonoquelli che accedono direttamente al main draw, in attesa dei risultati delle qualificazioni. Berrettini ( oggi impegnato nella semifinale di Madrid contro Ruud ), insignito della testa di serie numero 9; poi Fognini, Sinner, Sonego e le wild card Travaglia, Musetti, Caruso e Mager. Ecco il loro sorteggio:

M. BERRETTINI vs N. Basilashvili

J. SINNER vs U. Humbert

F. FOGNINI vs K. Nishikori

L. SONEGO vs [14] G. Monfils

[WC] L. MUSETTI vs [15] H. Hurkacz

[WC] S. TRAVAGLIA vs B. Paire

[WC] G. MAGER vs A. de Minaur

[WC] S. CARUSO vs [12] Goffin

Al Foro Italico sono in arrivo manca solo Federer, che giocherà a Ginevra prima del Roland Garros . Torna in campo anche il numero uno del mondo e campione in carica, dopo il forfait a Madrid. Sarà Rafael Nadal il primo sfidante del serbo: lo spagnolo è accreditato dei favori di molti pronostici viste le sue nove vittorie al Foro Italico. Seguono Tsitsipas, Thiem, Zverev e Rublev.