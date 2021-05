Sinner-Nadal, a che ora in campo e dove vederla

Il match di 2° turno tra Jannik Sinner e Rafael Nadal si disputerà mercoledì in orario da comunicare. La diretta televisiva sarà assicurata da Sky Sport Uno e, come annunciato in telecronaca da Giampaolo Gherarducci, gratis e in chiaro su Canale 20 (Mediaset). Per la trasmissione in streaming, i riferimenti sono Sky Go, Now Tv e mediasetplay.mediaset.it mentre Eurosport vi offrirà la diretta scritta live testuale dell'incontro su sito e app.

Sinner-Nadal, il precedente

I due hanno scritto soltanto una pagina assieme nella loro carriera. Bisogna risalire allo scorso ottobre: Jannik si spinse fino ai quarti di finale eliminando due giocatori di rango come David Goffin e Alexander Zverev, ma nulla poté contro il mancino di Manacor, nonostante sia riuscito a farlo sudare per almeno due set (finì 7-6 6-4 6-1). Non mancò in quell'occasione l'attestato di stima di Nadal: "È un talento molto, molto giovane con ottimi colpi. Per due set è stata molto dura affrontarlo. Alla fine del primo set sono stato molto fortunato, è stato molto difficile per me attirarlo fuori posizione. Nel terzo set sono migliorato". Nelle due settimane in cui i due si sono allenati in Australia in preparazione al primo Slam del 2021, lo stesso Nadal ha regalato qualche consiglio al giovane Jannik, che in un'intervista successiva ha definito quei giorni come "la cosa migliore che potesse capitargli a 19 anni"

Ranking e Race

In questo momento Sinner virtualmente è 17esimo (best ranking) ma vediamo tutte le proiezioni.

Ranking ATP

Punti lunedì 10 maggio (prima della partita con Humbert): 2545, 18° posto.

Punti da difendere: 45 (metà di quelli ottenuti con gli ottavi del 2020).

Punti con il passaggio ai sedicesimi: 2500, 17° posto virtuale.

Punti dopo il passaggio agli ottavi: 2545, 16° posto virtuale.

Punti dopo il passaggi ai quarti: 2635, 16° posto virtuale.

Punti dopo il passaggio alle semifinali: 2815, 14° posto virtuale.

Punti dopo il passaggio in finale: 3055, 13° posto virtuale.

Punti vincendo Roma: 3455, 11° posto virtuale.

Race aggiornata all'11 maggio 2021

1 Stefanos Tsitsipas 2940

2 Andrey Rublev 2590

3 Novak Djokovic 2330

4 Daniil Medvedev 2230

5 Alexander Zverev 2080

6 Aslan Karatsev 1640

7 Hubert Hurkacz 1460

8 Matteo Berrettini 1400

9 Jannik Sinner 1310

10 Rafael Nadal 1230

Il cammino di Jannik Sinner (Nadal ha usufruito di un bye al primo turno)

Primo turno: Jannik Sinner b. Ugo Humbert 6-2 6-4 REPORT DICHIARAZIONI

