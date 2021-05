Lorenzo Sonego si gioca la partita più importante della carriera davanti al suo pubblico. e ha raggiunto Novak Djokovic in semifinale agli Internazionali d'Italia: entrambi giocheranno due partite nello stesso giorno causa rinvio del programma di venerdì per pioggia. Cammino pieno di insidie per l'azzurro e il n° 1 del mondo al Foro Italico: prima di battere il russo, Sonego ha dovuto eliminare Monfils, Mager e Thiem, mentre il serbo Fritz, Davidovich Fokina e Tsitsipas in rimonta ai quarti. Chi vince se la vedrà in finale contro uno tra Nadal e Opelka. E' già tempo di tornare in campo! Sabato mattina il 26enne torinese ha battuto Rublev e ha raggiuntoin semifinale agli Internazionali d'Italia: entrambi giocheranno due partite nello stesso giorno causa rinvio del programma di venerdì per pioggia. Cammino pieno di insidie per l'azzurro e il n° 1 del mondo al Foro Italico: prima di battere il russo, Sonego ha dovuto eliminare Monfils, Mager e Thiem, mentre il serbo Fritz, Davidovich Fokina e Tsitsipas in rimonta ai quarti. Chi vince se la vedrà in finale contro uno tra Nadal e Opelka.

Sonego-Djokovic, a che ora in campo e dove vederla

La semifinale tra Lorenzo Sonego e Novak Djokovic si disputerà sabato 15 maggio come ultima partita sulla Grand Stand Arena, non prima delle ore 18:30. La diretta televisiva sarà assicurata da Sky Sport Uno e gratis e in chiaro su Canale 20 (Mediaset). Per la trasmissione in streaming, i riferimenti sono Sky Go, Now Tv e mediasetplay.mediaset.it mentre Eurosport vi offrirà la diretta scritta live testuale dell'incontro su sito e app.

Sonego-Djokovic, i precedenti

Un solo precedente tra i due, ai quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna, lo scorso 30 ottobre. Un match dominato dall'azzurro 6-2 6-1 che venne poi sconfitto in finale proprio da Rublev.

Djokovic: "Uno dei miei peggiori match degli ultimi anni"

Le dichiarazioni della vigilia

Ranking e Race

In questo momento Sonego è virtualmente 28esimo (best ranking).

Race aggiornata al 15 maggio 2021

1 Stefanos Tsitsipas 3110

2 Andrey Rublev 2760

3 Novak Djokovic 2680

4 Alexander Zverev 2250

5 Daniil Medvedev 2230

6 Aslan Karatsev 1685

7 Rafael Nadal 1580

8 Hubert Hurkacz 1460

9 Matteo Berrettini 1445

10 Jannik Sinner 1310

13 Lorenzo Sonego 880

Il cammino di Lorenzo Sonego

Primo turno: Lorenzo Sonego-Gael Monfils 6-4, 5-7, 6-4 DICHIARAZIONI Lorenzo Sonego-Gael Monfils 6-4, 5-7, 6-4 REPORT

Secondo turno: Lorenzo Sonego-Gianluca Mager 6-4, 6-4 Lorenzo Sonego-Gianluca Mager 6-4, 6-4 REPORT

Ottavi di Finale: Lorenzo Sonego-Dominic Thiem 6-4, 6-7 (5), 7-6 (5) DICHIARAZIONI Lorenzo Sonego-Dominic Thiem 6-4, 6-7 (5), 7-6 (5) REPORT

Quarti di finale: Lorenzo Sonego-Andrej Rublëv 3-6 6-4 6-3 : Lorenzo Sonego-Andrej Rublëv 3-6 6-4 6-3 REPORT

