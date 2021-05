Lorenzo Sonego (n.33 ATP) e accede alla Finale degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis dove incontrerà Rafael Nadal in un grande classico del tennis mondiale. Una partita tiratissima, ma alla fine l'ha spuntata Novak Djokovic . Il n.1 del mondo batte in tre set per 6-3 6-7 (5) 6-2(n.33 ATP) e accede alla Finale degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis dove incontrerà Rafael Nadal in un grande classico del tennis mondiale.

Resta la grande soddisfazione di aver visto Lorenzo Sonego lottare oltre ogni limite: il torinese ha conquistato il cuore degli spettatori del Centrale. 2415 persone che lo hanno sostenuto per tre set, lottando al suo fianco. E lui vuole ringraziare ognuno di loro.

"Nole mi ha fatto i complimenti, è una bravissima persona"

"Ho lottato fino in fondo, Nole è stato più bravo. Partite come questa danno esperienze a aiutano a capire come migliorare. ho giocato partite clamorose in questi giorni, contro tennisti davvero forti. Questo torneo resterà un'esperienza bellissima, ho vissuto emozioni che non dimenticherò. Il tifo mi mancava, l'ho ritrovato, è stato bello condividere emozioni con loro. Mi è piaciuto avere i tifosi dalla mia parte ed essere acclamato".

