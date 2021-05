La svolta definitiva arriva nel settimo game del secondo parziale con Sonego che sale in cattedra quando la pallina pesa di più. Mager paga solo una prima un po' meno efficace mentre il suo avversario ricava sempre il massimo da questo fondamentale. Il numero 90 del mondo si arrende così a chi ha accumulato una maggiore abitudine a questo genere di partite. Sonego raggiunge gli ottavi di finale per la prima volta in carriera agli Internazionali d'Italia, la terza nei Masters 1000: affronterà Dominic Thiem che, in rimonta, ha piegato Fucsovics confermando le difficoltà di un periodo non banale . Chissà che, rigorosamente in silenzio , l'allievo di Gipo Arbino non possa regalare altre sorprese.