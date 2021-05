Matteo Berrettini se la cava nel primo turno degli Internazionali d'Italia. Il numero 9 del mondo, Nikoloz Basilashvili, già vincitore di due tornei in questo 2021. Il tennista romano è stato costretto alla rimonta, perdendo il primo set per 6-4, . Il numero 9 del mondo, reduce dalla finale di Madrid , ha dovuto lottare strenuamente per due ore per poter avere ragione di un avversario rognoso come, già vincitore di due tornei in questo 2021. Il tennista romano è stato costretto alla rimonta, perdendo il primo set per 6-4, prima di alzare il livello e spegnere i sogni di gloria del georgiano . Subito dopo la partita ha spiegato le sue sensazioni a caldo ai microfoni di Sky: "Ho faticato all’inizio, ho dovuto tirare fuori molte energie da dentro. Ho preso energie dal campo. L'ho immaginato pieno e questo, oltre al voler arrivare a giocare qui davanti al pubblico, ai miei amici, mi ha dato spinta per migliorare il mio gioco".

Lorenzo Sonego, uscito Matteo ha utilizzato belle parole anche per, uscito vittorioso dalla battaglia con Gael Monfils : "Sono contento per lui, gli faccio i miei complimenti. Siamo molto amici fuori dal campo, mi fa piacere che oltre a me ci siano tanti altri italiani competitivi". Poi, sul prosieguo del torneo: "Ora devo rimanere con i piedi per terra, penso una partita alla volta. Ora tocca a Millman e mi concentrerò su di lui".

Incalzato anche dai microfoni di Canale 20, l’azzurro ha parlato anche dell’approccio che ha dovuto utilizzare con Basilashvili: "Mi ha messo molta pressione, ma era un qualcosa che mi aspettavo. Nikoloz è un giocatore assai difficile da affrontare, è uno che spinge su ogni palla, varia molto il gioco". E sui soli due giorni tra la finale di Madrid e il primo turno a Roma: "Qui ci sono condizioni differenti rispetto alla Spagna, non mi era mai capitato di passare fra questi due tornei in modo così repentino. Ho faticato, ho lottato ma me la sono cavata".

ATP, Roma Berrettini batte Basilashvili e la stanchezza: prova di forza 4 ORE FA

Nadal: "Ho fatto un disastro, Zverev uno dei migliori al mondo"

Tennis 🎧 Ep.1: Bravo Berrettini. C'è da fidarsi di questo Nadal? IERI A 10:56