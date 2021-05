L'allievo di Vincenzo Santopadre non concede nulla al servizio e la partita diventa gradualmente un allenamento agonistico, necessario per recuperare dalle fatiche di Madrid e del primo turno ma anche per risparmiare energie in vista del confronto con Stefanos Tsitsipas . Dovevano affrontarsi agli Australian Open, ma uno strappo addominale ci privò di una grande partita. Roma, con una presenza parziale del pubblico, sarà lo scenario ideale per rifarsi nel primo confronto tra i due sulla terra battuta. Il vincitore di Monte Carlo , fresco di successo su Cilic per 7-5 6-2, è un avversario durissimo ma il padrone di casa, forte di un bilancio di 10-2 in stagione sul rosso, sta trovando altre armi per ben figurare su questa superficie come il rovescio in back. Insomma, Berrettini è il degno capofila di un'Italia vincente