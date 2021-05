Il capitolo numero 57 dell'eterna saga si chiude con un'altra vittoria di Rafa Nadal , la 19esima sulla terra battuta (7 sconfitte) contro Novak Djokovic che conduce 29-28 nel testa a testa complessivo. Dopo due ore e 49 minuti, il mancino di Manacor diventa re di Roma per la decima volta: in carriera ha raggiunto la doppia cifra di trofei anche al Roland Garros (13), Barcellona (12) e Monte Carlo (11). Per lo spagnolo è il 36esimo Masters 1000: eguagliato il primato del serbo. Dopo le parole a caldo dei protagonisti , rivediamo il meglio della finale del Foro Italico nel video del profilo ufficiale ATP.