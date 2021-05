: il numero 1 del mondo piazza un inappellabile 6-2 6-1 in 70 minuti e attende il vincente di Berrettini-Tsitsipas. Poco più di un allenamento per il serbo che dopo un avvio a rilento, piazza un parziale di 9 game consecutivi a zero e al sesto match point centra. La notizia più importante arriva allora dagli spalti:(capienza al 25% al Foro Italico): gli Internazionali d'Italia sono il primo grande evento italiano con spettatori post-pandemia.