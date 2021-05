Tennis

Internazionali d'Italia, rivivi Sinner-Nadal al Roland Garros 2020: dalla demi-volée a 360° al lob

INTERNAZIONALI D'ITALIA - Nel primo e unico confronto tra Jannik Sinner e Rafael Nadal (vinto dallo spagnolo in tre set), l'altoatesino ha lottato come un leone, soprattutto nei primi due parziali. In attesa della rivincita di Roma, ecco le sue giocate più belle nel quarto di finale del Roland Garros 2020.

00:02:18, un' ora fa