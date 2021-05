Due rimonte, due grandi partite e non c'è neanche il tempo di festeggiare perché a breve saranno in campo per la semifinale. Novak Djokovic era sotto 4-6 1-2 e servizio contro Stefanos Tsitsipas dopo la pioggia di venerdì, ma lo trascina al terzo set e ribalta anche quello da 1-3 e da 4-5 e servizio. Il finale è 4-6 7-5 7-5 e il serbo troverà sulla sua strada Lorenzo Sonego che alla distanza stende Rublev per 3-6 6-4 6-3 . In attesa di vederli uno contro l'altro alle 18:30 sul centrale, dopo il precedente dei quarti di Vienna , rivediamo il meglio dei quarti di finale nel video dal profilo ufficiale Youtube.