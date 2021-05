Fabio Fognini si arrende a Kei Nishikori 6-3 6-4 senza praticamente opporre resistenza. Al secondo turno il giapponese trova la testa di serie n° 11 del tabellone, Pablo Carreno Busta. Una pedina avanti, una eliminata. Inizia così il lunedì azzurro degli Internazionali d'Italia. Dopo la vittoria di Stefano Travaglia contro Paire senza praticamente opporre resistenza. Al secondo turno il giapponese trova la testa di serie n° 11 del tabellone, Pablo Carreno Busta.

Il quarto match tra i due ex top10 (parziale 2-1 per il giapponese) si decide nel primo set: Fognini parte male, va sotto 0-3 rischiando di andare 0-4, ma poi riesce a tornare in parità sul 3-3. Un nuovo break, però, gli costa il primo parziale per 6-3. Il ligure è nervoso, lancia più volte la racchetta a terra, non brilla in condizione fisica. Nishikori, al contrario, è in palla e piazza il terzo e decisivo break nel terzo game del secondo set. Si procede senza sussulti fino al tombale 6-4. Prosegue il passaggio a vuoto di Fognini (secondo turno, con squalifica, a Barcellona e a Madrid) dopo i quarti a Monte Carlo.

ATP, Madrid Berrettini-Garin, in palio la semifinale: quando e dove vederla 07/05/2021 A 09:50

Fognini batte e litiga con Caruso: "Non posso dirti che c'hai culo!?"

ATP, Madrid Troppo Berrettini per Fognini: derby al romano in due set 04/05/2021 A 14:53