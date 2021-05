"Se questa palla è fuori io salto dalla cima dello stadio".

Inizia così l'ennesimo siparietto di, impegnato nel primo turno degli Internazionali d'Italia contro il nostro Stefano Travaglia. L'istrionico francese è sotto 6-4 e sul 2-2 perde la testa per una sua prima di servizio giudicata fuori dal giudice di sedia brasiliano, Carlos Bernardes. Dopo il warning per la frase sopracitata, infila tre doppi falli e perde il turno di battuta. Non contento si avvicina alla sua panchina e(che si rivela comunque fuori dalle immagine mostrate dall'occhio di falco). Bernardes lo avverte che se la farà incorrerà in una multa, ma Paire non se ne preoccupa e procede agli scatti che tra poco troveremo sui suoi profili social. Epilogo? Paire esce completamente dalla partita e in 20 minuti Travaglia vince 6-3 anche il secondo set. Finita? No. Mentre l'azzurro sta uscendo, Paire, escluso da Giochi di Tokyo dalla Federazione francese per comportamenti anti-sportivi , decide di fermarsi in campo a. Povero tennis.