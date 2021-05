Lorenzo Sonego e il francese Gael Monfils, valida per il primo turno degli Internazionali d'Italia 2021. Sul rosso del Foro Italico piccola coda polemica per quanto accaduto sul 4-3 in favore di Monfils nel terzo set. A causa di un crampo, l'azzurro ha chiamato il medical time-out avendo un fastidio e senza rendersi conto di cosa fosse. Successivamente Una partita molto lottata quella tra, valida per il primo turno degli Internazionali d'Italia 2021. Sul rosso del Foro Italico il piemontese è riuscito a spuntarla in tre set sul punteggio di 6-4 5-7 6-4 . Un match che ha avuto unaper quanto accaduto sul 4-3 in favore di Monfils nel terzo set. A causa di un crampo, l'azzurro ha chiamato il medical time-out avendo un fastidio e senza rendersi conto di cosa fosse. Successivamente Sonego , pur muovendosi non in maniera brillante, è riuscito a portare a casa la vittoria.

Questo modo di procedere è piaciuto poco al transalpino e nel momento del saluto a fine incontro, rivolgendosi a Lorenzo, Gael ha parlato di "poco rispetto". Da questo punto di vista, il tennista del Belpaese ha voluto precisare alcuni aspetti: "Con lui è tutto risolto, quando vedi di là uno con i crampi che riesce a correre, pensi ci sia della finzione. Ha pensato questo non conoscendomi. Ma io cosa potevo fare? All’inizio non sapendo fossero crampi mi sono fatto vedere dal fisioterapista. Gli ho chiesto anche scusa perché dispiace passare per attore. Ci ho messo l’anima per vincere la partita senza mancare di rispetto a nessuno", le parole di Sonego (fonte: Ansa).

Nervosismi, dunque, tipici di un incontro così tirato e per Sonego quest’oggi ci sarà il derby contro Gianluca Mager che assicura la presenza negli ottavi di finale di un tennista italiano al Foro Italico.

