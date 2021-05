Si apre con una vittoria il ricco lunedì azzurro agli Internazionali d’Italia 2021. Stefano Travaglia ha superato in due set il francese Benoit Paire con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Una buona prestazione del tennista marchigiano, che ha sfruttato un sorteggio sicuramente favorevole visto che il transalpino continua nel suo periodo di sole sconfitte ed eliminazioni al primo turno. Travaglia ha subito una palla break in apertura di primo set, ma non riesce a sfruttarla. Il numero 68 del mondo ha un’altra occasione di break nel settimo gioco e questa volta la riesce a sfruttare. Nel game successivo Paire ha l’opportunità del contro-break, ma Travaglia annulla tutto e poi chiude la prima frazione sul 6-4.

Il second set comincia male per Travaglia, che subisce subito il break in apertura. Il marchigiano, però, reagisce prontamente e conquista i successivi tre game, strappando per due volte il servizio a Paire.e infatti il francese pareggia sul 3-3, ma perde nuovamente la battuto nel settimo gioco (4-3). E’ il segno della resa per Paire, che smette di giocare e subisce il break a zero nell’ultimo game, con Travaglia che si impone per 6-3.