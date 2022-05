Carlos Alcaraz non disputerà gli Internazionali di Roma per preparare al meglio il Roland Garros, il primo slam della stagione in programma sulla terra rossa di Parigi dal 22 maggio al 5 giugno. Lo sostiene il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo secondo cui, in attesa della comunicazione ufficiale dell'ATP, la decisione del tennista spagnolo, che ha appena vinto il torneo di Madrid imponendosi nettamente in finale su Zverev, sembra ormai presa.

Seguono aggiornamenti...

Ad

ATP, Roma Magico Zeppieri! Batte in rimonta Cressy ed è in tabellone a Roma 4 ORE FA

Alcaraz: "Penso di essere pronto a giocare con i migliori"

ATP, Roma Il tabellone maschile: Fognini-Thiem e Sonego-Shapovalov al 1° turno 06/05/2022 A 18:44