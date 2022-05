primo successo italiano nel Masters 1000 di Roma, con Fabio Fognini . L’azzurro ha parlato a fine match ai microfoni di Canale 20 e Gazzetta dello Sport: La prima giornata del tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali 2022 di tennis vede il che batte in due set l’austriaco Dominic Thiem . L’azzurro ha parlato a fine match ai microfoni di Canale 20 e Gazzetta dello Sport:

Questo sport è così, sono contento di aver giocato i punti importanti bene, ovviamente un pochettino di tensione su quel 5-4 dove lui comunque ha giocato molto molto bene, in modo aggressivo, quindi sono contento di avere un’altra opportunità di giocare davanti a questo grande pubblico“.

Sulla condizione

A livello proprio di gioco io sto bene da tanto, non mi sono mai allenato così tanto, forse perché ovviamente prima vincevo qualche partita in più, però nonostante gli acciacchi dell’età sto bene fisicamente. Ho gli acciacchi che devo avere per i 35 anni, però come avete visto sono ancora veloce, rapido, mi incazzo ancora, però ho ancora voglia di lottare poi ovviamente i risultati dipendono da moltissime cose, però sono ancora qua e per adesso mi diverto ancora. Il miglior tennis è abbastanza lontano, però come detto in questi momenti, io per una cosa lui per un’altra abbiamo fatto fatica, io negli ultimi due anni, lui ovviamente riprende da una lesione al polso, dalla quale sono passato anch’io, ed è molto dura, però ovviamente gli auguro il meglio, è un grandissimo campione, ha vinto uno Slam, ha vinto Masters 1000, quindi sicuramente con la sua perseveranza ritornerà presto“.

Sulla presenza di Federico (il figlio) in tribuna

"Anche in allenamento è stato con me e dopo mi dava consigli 'stai avanti, mi raccomando il rovescio' è buffo. Non so se farà il tennista, spero proprio di no perché si soffre troppo. So quello che ha passato mio padre e non vorrei passarci io. In realtà è venuto a Roma per vedere l'Inter, nel nostro albergo c'è la Juventus, in quello vicino c'è la nostra squadra. E quindi gli ho promesso che domani pomeriggio lo accompagnerò".

