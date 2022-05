La buona notizia è che comunque vada agli ottavi di finale ci sarà un italiano, la meno buona è che sia Fabio Fognini che Jannik Sinner avrebbero sinceramente evitato volentieri un derby fratricida già nel secondo turno. Purtroppo però il sorteggio ha messo contro i due unici rappresentanti del tennis azzurro agli Internazionali d'Italia già alla terza giornata e, indubbiamente, questo incrocio sarà il piatto forte del mercoledì di match al Foro Italico.

Il 20enne altoatesino (n°13 del ranking ATP), capace di liquidare lo spagnolo Pedro Martinez , partirà coi favori del pronostico contro il ligure (n° 57 del mondo), che all’esordio è riuscito a spuntarla contro l’austriaco Dominic Thiem . In palio c’è la chance di qualificarsi agli ottavi di finale dove ad attendersi c’è il russo Andrey Rublev, giustiziere di Krajnovic. Sarà il primo precedente fra i due compagni di Nazionale, che mai si sono incrociati in questo scontro generazionale che dividerà il pubblico e che promette spettacolo.

Fognini-Sinner, in diretta tv e live streaming: quando e dove vederla

Mercoledì 10 maggio alle ore 19:00 sul campo centrale, Fabio e Jannik scenderanno in campo per affrontare questa sfida. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro sul canale Mediaset 20 del digitale terrestre e da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (canali 201 e 205). Live streaming disponibili sulle piattaforme dedicate Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity.

Fognini-Sinner: informazioni

Data, orario e luogo: mercoledì 10 maggio ore 19:00, Campo Centrale (Foro Italico – Roma)

Il cammino di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia

Fognini vs Thiem 6-4, 7-6 REPORT

Il cammino di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia

Sinner vs Martinez 6-4, 6-3 REPORT

