Fabio Fognini è uscito sconfitto dal derby tricolore contro Jannik Sinner, valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Sul Centrale del Foro Italico l’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 al cospetto di un Fabio ha analizzato l’incontro: “Ho sensazioni buone riguardo al match, ho dimostrato che il livello c’è, ancora una volta. Sono inc……o nero per come è finita, sono sincero. Se questa è stata la mia ultima volta a Roma? Non lo so, deciderò a fine anno cosa fare. Il primo set è scivolato via un po’ troppo rapidamente ma avevo di fronte un avversario di 15 anni più giovane che sta giocando benissimo“, ha dichiarato Fognini. . Sul Centrale del Foro Italico l’altoatesino si è imposto con il punteggio dial cospetto di un Fognini che, come suo solito, è andato a corrente alternata: fasi di gioco negative abbinate a colpi di alta scuola. In sostanza, tutto il repertorio del ligure nel bene e nel male. In conferenza stampa,: ““, ha dichiarato Fognini.

Entrando nello specifico delle caratteristiche di Sinner, il tennista di Arma di Taggia ha aggiunto: “Lui e Alcaraz sono e saranno il futuro del nostro sport. Jannik fa bene a cercare delle variazioni al suo gioco. È fortissimo quando ti pressa e gioca con grande ritmo, ma gli avversari capiranno come giocargli contro e poi per lui sarà dura. Oggi commette errori cercando di variare ma deve farlo, è importante che lo faccia”. Vedremo che cosa il futuro riserverà anche per un Fognini desideroso di far vedere qualcosa sul campo da tennis.

