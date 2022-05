Jannik Sinner dopo una spettacolare battaglia sulla terra rossa, e si è così qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. L’altoatesino si è imposto nell’attesissimo derby tricolore andato in scena nella capitale e giovedì tornerà in campo per fronteggiare il serbo Filip Krajinovic. Il numero 13 al mondo ha dominato nel primo set, mentre nel secondo ha chinato il capo al cospetto del ligure. Nella terza frazione è stato Sinner a salire nuovamente in cattedra e a meritarsi il passaggio del turno. L'allievo di Simone Vagnozzi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Canale 20: ha sconfitto Fabio Fognini al terzo set, dopo una spettacolare battaglia sulla terra rossa, e si è così. L’altoatesino si è imposto nell’attesissimo derby tricolore andato in scena nella capitale e giovedì. Il numero 13 al mondo ha dominato nel primo set, mentre nel secondo ha chinato il capo al cospetto del ligure. Nella terza frazione è stato Sinner a salire nuovamente in cattedra e a meritarsi il passaggio del turno. L'allievo di Simone Vagnozzi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di

Era una partita molto difficile, a un certo punto entrambi abbiamo giocato a un ottimo livello. Ho provato a stare lì in tutti punti e ha funzionato. Nel terzo set era difficile, menomale che ho fatto io il break per primo, perché altrimenti lui saliva di rendimento come nel secondo e sarebbe stato ancora più difficile“.

“Non guardo il tabellone, so che devo giocare contro di lui. Ottimo giocatore, anche sulla terra: devo stare lì tutti i punti come ho fatto ieri e oggi, proverò a fare così anche domani“.

Sul caso post-partita (la scritta "Forza Milan" sulla telecamera)

"Mi sono scusato con Fabio dopo aver scritto forza Milan. Mi ero dimenticato della sua fede calcistica, non era niente di personale, mi è solo venuto istintivo scriverlo. Mi sono sentito in colpa ma abbiamo chiaro e ci abbiamo scherzato".

