Jannik Sinner prosegue la sua corsa lungo il tabellone degli Internazionali d'Italia: il 6-2 7-6 con cui l'altoatesino condanna il serbo Filip Krajinovic vale per i quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. Contro la racchetta ateniese, numero 5 ATP, sarà una missione difficile ma non impossibile per l'azzurro, che durante il match degli ottavi ha mostrato parecchi progressi derivanti dalla nuova guida targata Simone Vagnozzi.