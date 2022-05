Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia: l'altoatesino non regge i ritmi infernali di una sfida durata due ore e 27 minuti contro il numero 5 al mondo Stefanos Tsitsipas. Il greco avanza in semifinale - dove troverà Alexander Zverev, vincente su Cristian Garin in mattinata - col punteggio finale di 7-6 6-2.

Il primo set si prolunga sotto il sole battente per quasi un'ora e mezza. Sinner si trova sotto 0-3 a inizio parziale, ma mette abbastanza pressione al servizio di Tsitsipas per spingere la rimonta. Il controbreak arriva al sesto gioco, dopodichè l'altoatesino trascina il greco in un tiebreak ad alta tensione.

Il minibreak che decide il destino del match arriva all'11° punto, con Tsitsipas in grado di sorprendere Sinner e sigillare il tiebreak sul 7-5. Meno combattuto il secondo set, con Sinner che fa registrare un'altra falsa partenza e demorde sul 6-2. Di seguito gli highlights.

