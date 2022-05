Attimi di apprensione generale sulla terra battuta degli Internazionali: il cileno Cristian Garin, nel corso del secondo set contro il finlandese Emil Ruusuvuori, si rende protagonista di un impatto sfortunato contro il montante della rete. Le telecamere lo riprendono in evidente difficoltà dopo il fallito tentativo di allungo.

Cristian rimane a terra per una manciata di secondi, in palese affanno. Bello il gesto dell'avversario, che va ad accertarsi delle sue condizioni di salute. Successivamente, il cileno si aggrappa al braccio del finlandese e riprende a giocare senza troppi patemi. Il match finirà 6-4 6-4 in suo favore: Un lieto fine importante a seguito di un grande spavento.

