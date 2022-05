Tennis

Nadal e la metafora su Carlos Alcaraz: "E’ come una nuova auto, la vecchia non la guardi più..."

INTERNAZIONALI D'ITALIA - Nella conferenza stampa di presentazione del Masters 1000 di Roma, Rafa Nadal ha usato un simpatico paragone per descrivere l'esplosione di Carlos Alcaraz: "La sua esplosione non mi infastidisce. E' naturale nella vita manifestare interesse per le cose nuove. Se vedi un'auto nuova o telefono nuovo, l'occhio cade immediatamente su quello non sul vecchio".

