Tennis

Nadal: "Roland Garros? E' l'obiettivo che sogno. Anche se sono uno che convive con un infortunio"

INTERNAZIONALI DI ROMA - Rafa Nadal dopo la sconfitta inattesa negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma contro Denis Shapovalov non nasconde di essere preoccupato a meno di 10 giorni dallo start del Roland Garros: "Non sono infortunato sono un giocatore che convive con un infortunio è dura ma lo devo accettare e non posso far altro che lottare. Roland Garros? E' l'obiettivo che sogno".

00:01:20, un' ora fa