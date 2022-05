Tennis

Rafael Nadal a "Che tempo che fa": "Real Madrid? Annata incredibile, Ancelotti mi piace"

Il campione spagnolo del tennis Rafa Nadal è stato uno degli ospiti di Fabio Fazio nel programma "Che tempo che fa". Nadal sarà in campo agli Internazionali di Roma a partire da martedì: "Sono contentissimo per il Real Madrid, per l'allenatore e per tutto il club". Per il video completo andate su www.raiplay.it

00:02:22, 30 minuti fa