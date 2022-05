Vince il più giovane. E per costanza, probabilmente anche il più forte. E’ stato un derby di alti e bassi quello degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Fabio Fognini, primo incrocio ufficiale tra i due in carriera. L’ha vinto il tennista favorito alla vigilia, Sinner, col punteggio di 6-2 3-6 6-3 in poco più di due ore. Una vittoria che regala a Sinner il terzo turno – od ottavi di finale, come preferite nella dicitura – contro il serbo Krajinovic, giustiziere ieri a sorpresa di Rublev.

Ci si aspettava spettacolo, ma spettacolo c’è stato solo a tratti. Pochi, per giunta. Una reazione di Fognini da metà secondo set in poi; e qualcosa di buono a inizio terzo set. Il resto è stato un sali e scendi di entrambi, che in qualche modo non hanno particolarmente impressionato. Fabio, ad esempio, troppo contratto e apparso quasi dolorante a inizio partita; piuttosto che Jannik, che sul finale di secondo set ha fatto quasi da spettatore alle buone accelerazioni d’orgoglio di un ritrovato Fognini. A fare la differenza, sul lungo, il maggior numero di gratuiti del ligure, oltre che il suo proverbiale tallone d’Achille: il servizio. Con Sinner avanti di un break nel terzo e decisivo set, una fuga sul 4-1, Fognini aveva trovato con un paio di lampi di classe dei suoi il modo di riuscire a rientrare e riportarsi sul 3-4. Proprio lì, però, di nuovo, i tanti errori: dall’ottavo doppio fallo del suo match a un paio di gratuiti evitabili. Insomma, un sali e scendi costante che alla fine ha tradito Fognini, con Sinner a quel punto bravo a chiudere il suo ultimo turno di battuta per il 6-2 3-6 6-3 finale.

Un risultato che consegna a Jannik il passaggio agli ottavi, appunto, contro Krajinovic. E la contemporanea certezza che rispetto alla partita odierna, visto quanto fatto vedere dal serbo contro Rublev, servirà una sua versione un po’ più solida e meno ballerina rispetto a quella di oggi. Fognini invece abbandona il Foro certo di aver prodotto quanto del suo meglio: lampi di grande tennis e momenti di buio assoluto. La fotografia, spesso, della carriera.

