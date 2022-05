Non è stata e non è una stagione semplice fin qui per Lorenzo Sonego, ma non si può certo dire che al piemontese manchi la solita voglia di lottare. Dopo il ko al primo turno a Barcellona e a Madrid, Sonego esce subito anche agli Internazionali d’Italia. Lorenzo si deve arrendere dopo 3 ore e 13 minuti di battaglia con Denis Shapovalov: 7-6 3-6 6-3 il punteggio con cui il canadese ha centrato il secondo turno dove sfiderà Basilashvili.

E’ stato un match teso e che il ben presente pubblico romano ha provato a indirizzare in favore di Sonego, l’anno scorso qui semifinalista e capace di giocare ciò che a oggi resta probabilmente il suo miglior torneo della carriera. Un anno dopo però Sonego non è più lo stesso solidissimo giocatore della scorsa stagione; e il piemontese non riesce più a esprimere quel senso di solidità che sapeva dare la scorsa stagione.

Importante, ad esempio, sarebbe stato prendersi il primo set. Un parziale in cui Sonego è stato sopra di un break fino al 5-4, quando ha anche servito per il set ed è arrivato a set point. Da parecchi minuti già dentro quel contesto Sonego stava però facendo più fatica del canadese a trovare i punti. Shapovalov non solo è rientrato ma è poi riuscito a prendersi il tie-break, chiuso dopo un’ora e mezza di battaglia che hanno fatto di quel parziale il secondo più lungo della stagione.

Una trama che nel secondo set non è poi cambiata di molto, con Sonego autore di troppi punti lasciati scappare via un po’ troppo facilmente, specie in risposta sul rovescio. Sua fortuna però il canadese ha perso la calma nel momento decisivo della partita, quando sul 3-4 e 40-40, il giudice di sedia gli ha chiamato fuori una seconda di servizio.

Un doppio fallo a cui Shapovalov ha reagito male, scavalcando la rete per indicare il segno. Una lunga discussione, la stizza con il pubblico che fischiava e il penalty point per aver appunto “invaso” il campo avversario che di fatto consegnava il break gratis a Sonego. Un regalo che consentiva all’azzurro di portare il match al terzo.

Proprio lì però Shapovalov ha saputo dare una calmata ai suoi nervi. E Sonego, di contro, ha commesso l’errore peggiore: lasciar scappar via subito in avvio l’avversario. Il break a inizio secondo set è valso al canadese il cuscinetto di vantaggio portato fino al traguardo: 7-6 3-6 6-3 il finale dopo 3 ore e 13 di lotta. In dote Basilashvili.

Italia, 0 su 6 fin qui il conteggio

L’Italia registra così tra maschile e femminile, fino al momento del termine del match di Sonego, uno 0-6 in questa prima due giorni. Nella giornata odierna avevano già salutato anche Cobolli, sconfitto in due set da un Brooksky, e la Trevisan, ko con la Zhang. Pochissimi minuti dopo anche Zeppieri, già straordinario a qualificarsi con la vittoria su Cressy, si arrendeva a Karen Khachanov. Insomma: in serata Fognini con Thiem proverà a dare una sterzata al conteggio, così come la Giorgi impegnata con la Tomljanovic.

