Carlos Alcaraz per Roma, Il tennis sulla terra rossa continua il suo avvicinamento all'appuntamento clou del Roland Garros con il terzo torneo Masters 1000 della stagione su questa superficie: gli Internazionali d'Italia. Dopo il titolo conquitstao a Madrid con un percorso pazzesco ha dato forfait per Roma, concentrandosi già sul Roland Garros . Al Foro Italico però riparte la lotta tra italiani in tabellone. Ancora in corsa Jannik Sinner e Fabio Fognini, che andranno testa a testa nei sedicesimi di finale. Nessuna italiana è riuscita a superare il 1° turno del tabellone femminile. Per tutta la settimana in questo LIVE BLOG troverete risultati, cronache, dichiarazioni, notizie, approfondimenti: insomma tutti gli aggiornamenti per rimanere sempre informati.

12:05 - Zverev la spunta al tiebreak nel 1° set

Che tiebreak al cardiopalma! Zverev passa in vantaggio di due minibreak, ma Baez ha la personalità necessaria per rimontare dal 2-6 al 6-6. Ma subito dopo aver raggiunto il nuovo equilibrio, un contropiede da fantascienza assegna il minibreak decisivo al tedesco. Zverev agguanta il 1° set al quinto set point, 8-6.

11:56 - Si va al tiebreak

Nessun game deciso ai vantaggi, ora Zverev cerca di riscattare una partenza in sordina al tiebreak. Il tedesco ha rimediato un solo punto a risposta in tutto il set, dopo ben 36 minuti di gioco. Sascha pare macchinoso nei movimenti e poco organizzato nell'appuntamento con la palla e a rete. Baez prevale nella costruzione del punto dal fondo.

11:40 - Baez ingiocabile!

Quattro turni a servizio tenuti a zero, Zverev deve ancora marcare un punto a risposta. Partenza sprint dell'argentino, che riesce persino a mettere una discreta pressione in risposta. Punteggio inchiodato sul 4-4, con Sascha che però sta perdendo ai punti...

11:21 - Che partenza di Baez

Due turni a servizio tenuti a zero per l'argentino, che capitalizza sulla sonnolenza a risposta del tedesco in questo avvio. Sascha in quella fase deve ancora carburare, ma ha già messo tanto peso sulla sua battuta, arginando con successo l'avversario. 2-1 Baez, si procede on serve.

11:05 - Zverev-Baez

Sascha fa il suo esordio al Foro Italico, ma contro Baez non sarà facile: l'argentino ha già giocato tre partite a Roma (due di qualifcazione e il 1° turno), viene da un titolo conquistato sulla terra a Estoril e si presenta con un notevole best ranking (37). Staremo a vedere se Zverev soffrirà le scorie della finale di Madrid ...

10:15 - RECAP DAY 2

Hurkacz ha perso con Goffin, che già aveva fatto sudare Nadal a Madrid. Ma soprattutto Rublev è uscito con Krajinovic, che ha liberato così l'ottavo di Fognini o Sinner, rendendolo teoricamente più abbordabile. Fuori anche il finalista di Monte Carlo Davidovich-Fokina, ma con Auger-Aliassime non era un match semplice. Chiusura del primo turno e alcuni match di secondo turno. Per quanto riguarda i colori italiani, Sinner ha vinto e sfida Fognini. Stasera alle 19:00 l'appuntamento . Tutto facile invece per Djokovic, che supera Karatsev in due set . Le notizie sono in due cadute di spessore:, che già aveva fatto sudare Nadal a Madrid. Ma soprattutto, che ha liberato così l'ottavo di Fognini o Sinner, rendendolo teoricamente più abbordabile. Fuori anche il finalista di Monte Carlo, ma con Auger-Aliassime non era un match semplice.

10:05 - LIVE! DAY 3

Si parte subito forte sul centrale: Zverev cercherà di riscattare la delusione in finale di Madrid e superare Baez nei sedicesimi di finale. Il vincente incontrerà uno tra De Minaur e Paul agli ottavi. La giornata si apre con tanto femminile: Sabalenka-Zhang, Pliskova-Teicmann, Martic-Kontaveit, Bencic-Anisimova, Rybakina-Davis tutte a partire dalle 11:00.

Nadal: "Roma è speciale, mi ricorda la mia proposta di matrimonio"

10:00 - Order of play Internazionali mercoledì 11 maggio

Il day 3 romano andrà a chiudere il programma dei sedicesimi di finale maschili e femminili. Mattinata intensa con Zverev-Baez dalle 11:00 sul centrale. Subito dopo, toccherà a Rafa Nadal esordire contro lo scomodo americano John Isner. Sulla Grand Stand Arena grande attesa anche per il terzo match di giornata tra Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov. Non prima delle 19:00 il piatto forte: derby a tinte azzurre tra Jannik Sinner e Fabio Fognini sul centrale.

