Carlos Alcaraz per Roma, Il tennis sulla terra rossa continua il suo avvicinamento all'appuntamento clou del Roland Garros con il terzo torneo Masters 1000 della stagione su questa superficie: gli Internazionali d'Italia. Dopo il titolo conquitstao a Madrid con un percorso pazzesco ha dato forfait per Roma, concentrandosi già sul Roland Garros . Al Foro Italico però riparte la lotta tra italiani in tabellone. Ancora in corsa Jannik Sinner, ultimo degli azzurri che darà la caccia a un posto in semifinale. Nessuna italiana è riuscita a superare il 1° turno del tabellone femminile. Per tutta la settimana in questo LIVE BLOG troverete risultati, cronache, dichiarazioni, notizie, approfondimenti: insomma tutti gli aggiornamenti per rimanere sempre informati.

11:15 - Zverev-Garin

Ad

Quarto di finale abbordabile per Alexander Zverev, che si gioca un posto in semifinale (affronterebbe uno tra Sinner e Tsitsipas) contro il cileno Cristian Garin. Ma attenzione: i precedenti dicono 1-0 Garin, che ai quarti di Monaco di Baviera nel 2019 ebbe la meglio sul tedesco. Sarà fondamentale l'uscita dai blocchi di partenza: Zverev infatti, ha vinto tutti i match in cui ha conquistato il 1° set in questo 2022 (19-0).

ATP, Roma Un Nadal acciaccato si arrende a Shapovalov: rivivi il match in 4' 11 ORE FA

10:10 - LIVE! Day 5

Si parte con la prima tranche dei quarti di finale su Centrale e Grand Stand. Aryna Sabalenka impegnata contro Amanda Anisimova, mentre toccherà ad Alexander Zverev inaugurare la giornata del maschile contro il cileno Garin. Il match di Jannik Sinner è il secondo sul Centrale, e partirà subito dopo Sabalenka-Anisimova (indicativamente tra le 12:30 e 13:00).

Nadal: "Roma è speciale, mi ricorda la mia proposta di matrimonio"

10:05 - Recap! Day 4

Il colpo di scena è arrivato in sessione serale: Nadal esce agli ottavi contro Shapovalov . Un infortunio cronico lo costringe ad inchinarsi dopo tre set di fuoco contro Denis Shapovalov, che incrocerà Ruud ai quarti. Ancora in corsa Djokovic , che in due comodi set sfianca Stan Wawrinka. Promossi anche Zverev e Tsitsipas, che raccolgono due successi contro De Minaur e Khachanov. Sarà Sinner a sfidare il greco nei quarti di finale: l'altoatesino ha piegato il serbo Krajinovic al tiebreak del secondo set.

10:00 - L'order of play di venerdì 13 maggio

Grande spettacolo atteso al Foro Italico: si parte dalle 11:00 con i quarti di finale. Zverev inaugura la Grand Stand Arena, Sabalenka-Anisimova il primo match di giornata sul Centrale, poi spazio al maschile con il nostro Jannik Sinner a caccia di gloria contro Stefanos Tsitsipas. Shapovalov-Ruud terzo match nel pomeriggio, mentre Djokovic-Auger-Aliassime chiuderà la sessione serale.

ATP, Roma Nadal, l'infortunio è cronico: Roland Garros a rischio? 12 ORE FA