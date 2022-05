13:45 - Primo set Swiatek, 6-2

Ad

In 37 minuti la polacca ha chiuso il primo set levando ancora il servizio all'avversaria e facendo ciò che le viene meglio: dominare. L'ultimo punto un emblema del set, con il dritto a manovrare e poi chiudere con un angolo stretto. Troppo, troppo forte per tutte in questo momento la polacca.

ATP, Roma Djokovic-Ruud, semifinale a senso unico: gli highlights 4 ORE FA

13:39 - Game importante

Swiatek recupera in questo game di servizio da 0-30, rimanendo avanti di un break in questo primo set: 5-2 in suo favore.

13:33 - 4-2 Swiatek

Si è messa in partita Jabeur, se non altro dal lato del servizio, dove sta trovando un po' di aiuto. Quando manca la prima però la risposta della Swiatek è sempre super aggressiva e mette sempre in difficoltà l'avversaria.

13:19 - 3-0 Swiatek

Dopo 11 minuti siamo sul 3-0 a favore della Swiatek, che sta pagando a Jabeur la stessa moneta che ha rifilato a tutte le altre durante la settimana: dominante dal fondo, leva il tempo alla tunisina che nel suo game di servizio non si può ad esempio permettere di non trovare la prima. E' molto, molto difficile giocare contro Iga Swiatek in questo periodo. E si vede.

13:08 - Inizia la finale

Al via Swiatek-Jabeur, finale femminile Internazionali d'Italia 2022. La polacca al servizio.

12:30 - Swiatek-Jabeur, la preview

2-1 i precedenti a favore di Jabeur. La tunisina ha vinto entrambi gli incroci dell'anno scorso, a Wimbledon e Cincinnati. Occhio però che le due non hanno mai giocato su questa superficie, molto incline alla Swiatek, non a caso in carriera già campionessa al Roland Garros e che detiene il titolo qui a Roma. In generale la Jabeur nelle ultime due uscite è apparsa comunque piuttosto stanca, reduce anche dalla grande corsa col titolo vinto a Madrid. Insomma, oggi è la Swiatek la grande favorita anche perché la polacca è reduce da 27 vittorie consecutive. Questa striscia aperta è la quarta migliore dal 2000 a oggi: 27 partite consecutive le aveva vinte anche Serena Williams nel 2015. Meglio hanno fatto solo, sempre dal 2000 a oggi, le seguenti giocatrici:

Venus Williams, 35 partite, 2000

Serena Williams, 34 partite, 2013

Justine Henin, 32 partite, 2008

Insomma, la Swiatek cerca un sigillo in più che le consentirebbe eventualmente poi di eguagliare Venus Williams con una corsa in finale fino al Roland Garros. Non che la polacca badi a questo record, ma più che altro lo facciamo noi. E lo sottolineamo per chi ancora sostiene che nella WTA manchi una giocatrice forte. C'è eccome. Si chiama Iga Swiatek. Vedremo se oggi la seconda della Race, Ons Jabeur, riuscirà a crearle qualche grattacapo visto anche i precedenti favorevoli sulla carta. Match al via dalle ore 13:00.

12:20 - Recap di ieri, maschile

Nel maschile in primis c'è stata la vittoria in rimonta di Tsitsipas. Le partite con Zverev ormai sono un classico tra questi due, per altro spesso equilibrate: una volta vince uno, una volta vince l'altro. Spesso è battaglia, come ieri, con Tsitsipas bravo a uscirne in rimonta. Decisamente più semplice il successo di Djokovic su Ruud. Ormai non ci sono più dubbi: il serbo è tornato. E ha festeggiato la sua vittoria n°1000 a livello ATP in carriera, un traguardo che i due rivali di sempre Federer e Nadal avevano già tagliato. Ora anche lui fa parte del club.

12:10 - Recap di ieri, femminile

E' stato il giorno delle semifinali, femminili e maschili. Dal punto di vista del femminile c'è stata la conferma di Iga Swiatek. La polacca ha infilato la 27esima vittoria consecutiva dimostrando di essere una dominatrice ormai del circuito femminile. Impietoso il suo 6-2 6-1 alla Sabalenka.

Decisamente più lotta nella seconda semifinale, quella tra Jabeur e Kasatkina. La tunisina, fresca vincitrice a Madrid e n°2 della Race, ha dovuto annullare un match point alla russa Kasatkina nel decimo gioco del terzo set. Ha poi chiuso una partita tirata ed emozionante centrando così la finale in back to back Madrid-Roma, risultato tutt'altro che banale.

12:00 - Order of play

Questo l'ordine di gioco di oggi agli Internazionali d'Italia. Dalle 13:00 Swiatek-Jabeur, finale femminile. Non prima delle 16:00 Djokovic-Tsitsipas, finale maschile.

ATP, Roma Djokovic-Tsitsipas, finale di fuoco a Roma: quando e dove vederla 15 ORE FA