Un risultato semplicemente incredibile quello che si è venuto a creare nel torneo di ‘s-Hertogenbosch. L’olandese Tim Van Rijthoven completa la sua settimana da sogno e conquista il suo primo titolo della carriera a livello ATP, vincendo sull’erba di casa in finale contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno, in due set per 6-4 6-1 dopo un’ora di gioco.

Ha veramente dell’assurdo ciò che è successo in Olanda, anche perchè Tim Van Rijthoven non aveva mai vinto in carriera un match nel circuito maggiore. Il numero 205 del mondo non solo si è sbloccato con il primo successo, ma è arrivato addirittura a vincere il torneo. Una finale dominata, con percentuali altissime al servizio, soprattutto con la prima, con cui ha ottenuto l’84% dei punti.

Ad

Tennis Federer: "Voglio tornare in campo per la Laver Cup. 2023? Ci sarò" 21 ORE FA

Il match parte subito per Van Rijthoven, che ottiene il break in apertura e si porta sul 2-0. La reazione di Medvedev non si fa attendere ed il russo trova il controbreak e pareggia i conti. Il numero due del mondo annulla tre palle break nel sesto game, ma nel decimo deve capitolare e l’olandese si prende il primo set sul 6-4.

La seconda frazione è un monologo di Van Rijthoven. Il numero 205 del mondo scappa sul 5-0 con doppio break di vantaggio e addirittura può chiudere a zero, ma Medvedev salva parzialmente l’onore e vince un game. Il braccio del 25enne olandese non trema e Van Rijthoven riesce a chiudere il set per 6-1, conquistando clamorosamente il titolo. Medvedev si consola con il ritorno al primo posto nel ranking ATP, in quanto tornerà in cima alla classifica mondiale grazie ai punti del Roland Garros 2021 che decadranno.

Kyrgios perde il 1° set con Murray e distrugge la racchetta due volte

Roland Garros Medvedev irrefrenabile, bene Tsitsipas, agli ottavi Rublev-Sinner 28/05/2022 A 13:46