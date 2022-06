Uscita di scena al primo turno di Andreas Seppi nell’ATP di ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi). L’altoatesino, proveniente dalle qualificazioni, si è dovuto arrendere in due set per 7-6 (4) 7-6 (9) al francese Adrian Mannarino (n.70 del ranking) sull’erba neerlandese. Il n.141 ATP può rammaricarsi per l’andamento del secondo parziale quando nel tie-break una chance per protrarre il confronto al terzo c’era stata. In una lotta molto serrata l’ha spuntata il mancino transalpino che affronterà nel prossimo round la testa di serie n.4, Alex de Minaur.

La cronaca del match

Nel primo set il canovaccio del confronto è abbastanza chiaro: Mannarino crea non pochi problemi all’azzurro con il top-spin di dritto con cui spesso si apre il campo. Seppi, per questo, è costretto agli straordinari dovendo affrontare più volte turni al servizio laboriosi. Non è un caso che il tennista del Bel Paese debba annullare una palla break nel quinto gioco, un’altra nel settimo e due nell’undicesimo prima di arrivare al tie-break. La differenza sensibile nello scambio si evidenzia e il transalpino si aggiudica la frazione sul 7-4.

Nel secondo set l’italiano continua a soffrire non poco in battuta. Il transalpino mette una grande pressione e Andreas con le unghie e con i denti si aggrappa letteralmente al servizio salvando tre palle break nel secondo gioco e sei nel quarto. Con grande caparbietà dunque l’azzurro riesce a portare la frazione al tie-break e nella sfida punta a punto si costruisce una chance sul 6-5 per far proprio il set. L’opportunità però non viene colta e alla quarta palla match Mannarino pone la parola fine sull’11-9.

Dal punto di vista delle statistiche colpisce il dato dei 17 ace messi a segno dal francese, letale con la prima da sinistra. Emblematico il dato dell’87% di efficienza, da associare al 65% con la seconda di servizio.

