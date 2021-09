Niente da fare per Federico Gaio. L’azzurro (n.154 del mondo) si è dovuto arrendere alla maggior consistenza e forza dell’argentino Diego Schwartzman (n.15 del ranking), vittorioso con il punteggio di 6-2 6-3 nel primo turno dell’ATP di San Diego (Stati Uniti). Una sfida nella quale la maggior regolarità del sudamericano ha fatto una gran differenza e Gaio, proveniente dalle qualificazioni, non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca, giocando però un ottimo secondo set il cui esito forse è un po’ bugiardo. Schwartzman, quindi, continua la propria avventura in California e se la vedrà contro il sudafricano Lloyd Harris (n.32 ATP), impostosi per 3-6 6-1 6-4 contro il qualificato americano Christopher Eubanks (n.195 del mondo).

La cronaca del match

Nel primo set si comprende subito che sarà un match complicato per l’azzurro. L’argentino mette una grande pressione in risposta e la prima palla break del secondo gioco è solo l’antipasto per quello che seguirà. Gaio infatti è costretto a cedere per due volte consecutive il servizio, soffrendo tantissimo con la seconda e andando sotto 5-1 nello score. Di orgoglio, il nostro portacolori ottiene il parziale contro-break, ma Schwartzman in maniera estremamente lucida ritrova il filo del discorso e si aggiudica la frazione sul 6-2, strappando per la terza volta il turno in battuta all’italiano.

Nel secondo set il n.154 ATP eleva il proprio livello di gioco e c’è del rammarico per le quattro palle break totali non sfruttate nel primo e nel terzo gioco. Poco pragmatismo che costa caro a Gaio, visto che l’argentino è invece chirurgico nel sesto game. Lo strappo si rivela decisivo e il sudamericano è abile ad annullare altre tre chance del contro-break al tennista del Bel Paese poco dopo. E’ l’ultimo sussulto di Gaio, costretto alla resa sullo score di 6-3.

L’azzurro conclude con 4 ace all’attivo, il 63% dei punti vinti con la prima di servizio e l’appena 27% con la seconda. Altrettanto deficitaria la resa della risposta alla prima in battuta di Schwartzman, pari al 26%.

