Delineato il quadro delle semifinali dell’ATP 250 di San Diego. Nella notte italiana si sono conclusi i quarti di finale sul cemento statunitense e ora si entrerà nella fase clou del torneo. Andiamo a vedere nel dettaglio le partite che si sono state giocate.

Cominciamo dal nostro Lorenzo Sonego che purtroppo è stato sconfitto abbastanza nettamente da Casper Ruud (n.10 del ranking). 6-1 6-4 il risultato a favore del norvegese dopo un’ora e 23 minuti di gioco. A Sonego non è riuscito dunque il favore al connazionale Jannik Sinner (in semifinale a Sofia) in ottica ATP Finals di Torino e adesso lo scontro tra il numero due di Italia e il norvegese si fa sempre più delicato.

A provare ad aiutare Sinner ci penserà dunque in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov (n.29 del ranking), vittorioso oggi in tre set (6-1 1-6 6-2) contro il russo Aslan Karatsev (n.24 del ranking) in un’ora e 23 minuti di partita.

Passa il turno abbastanza agilmente Cameron Norrie (n.28 del ranking). Il britannico ha superato il canadese Denis Shapovalov (n.13 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 7 minuti di gioco al termine di un match senza storia. Per il numero tredici al mondo questo è stato il quarantaquattresimo successo stagionale (a discapito di diciannove sconfitte).

Norrie troverà sulla sua strada un affamato Andrey Rublev (n.5 del ranking). Il russo ha piegato l’argentino Diego Schwartzman (n.15 del ranking) con il risultato di 6-1 7-5 in un’ora e 53 minuti e ha così conquistato la sua trentesima vittoria (contro le sole otto sconfitte) di quest’anno sul cemento.

RISULTATI QUARTI DI FINALE ATP SAN DIEGO

Rublev (RUS) (1)-Schwartzman (ARG) (6) 6-1 7-5

Norrie (GBR)-Shapovalov (CAN) (4) 6-3 6-1

Dimitrov (BUL)-Karatsev (RUS) 6-1 1-6 6-2

Ruud (NOR) (2)-Sonego (ITA) (9) 6-1 6-4

