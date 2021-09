Lorenzo Sonego supera Nikoloz Basilashvili (numero 34 al mondo) nel primo turno dell’ATP 250 di San Diego. Dopo la dolorosa sconfitta in tre set alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’azzurro si prende la sua rivincita personale con il georgiano. 6-3 6-4 il risultato a favore dell’italiano in un’ora e 21 minuti di gioco. Ora Sonego affronterà negli ottavi di finale il vincente Sebastian Korda.

La cronaca del match

Sonego parte con grande solidità al servizio e si porta agilmente sul 3-2. Nel game successivo Basilashvili soffre, ma riesce a salvare una palla break e pareggia i conti. Il punto chiave del set è l’ottavo game: il georgiano sbaglia tutto e concede 3 palle consecutive del 5-3. La seconda è quella buona e l’italiano va a servire per il set. Qui il numero 34 al mondo tenta una reazione d’orgoglio (nonostante un piccolo infortunio che lo costringe a chiamare il medical time-out sul 30-15), ma Sonego è bravo a cancellare due palle break con il servizio e a chiudere successivamente il set per 6-3.

ATP, San Diego Gaio si arrende a Schwartzman: l'azzurro out al primo turno 32 MINUTI FA

Break di Sonego in apertura. L’inizio di secondo set sorride all’italiano che strappa subito il servizio all’avversario. Basilashvili non molla, ma il nostro azzurro continua a mettere ottime prime in campo e non concede palle break. Il set si conclude così con un ace di Sonego che segna il 6-4 finale.

A fine partita sono ben 12 gli ace di Sonego contro gli 0 del georgiano. Grande differenza anche nei punti vinti con la prima di servizio: 31/37 per l’azzurro contro i 20/40 per il numero 34 al mondo. L’italiano è stato bravo a sfruttare una palla break per set per chiudere la partita, mentre Basilashvili non è stato abile nel finalizzare le due palle break avute. I punti totali dei due tennisti sono 68 per Sonego e 48 per il georgiano.

Musetti e Sonego spaventano i numeri 1: ko al super tie-break

ATP, San Diego USA-Italia 2-0: Fognini si arrende a Nakashima in tre set UN GIORNO FA