Assieme al tennista di San Francisco è risultata positiva anche la moglie Abbie e il figlio Ford, di 8 mesi. Il torneo prevede una quarantena nell’hotel dove alloggiano i giocatori, ovvero il Four Season di San Pietroburgo. Al secondo giorno di isolamento Sam riceve una chiamata da un ufficio della sanità russa che lo avverte che la sua famiglia sarebbe stata visitata da un medico e, in caso di presenza di sintomi, sarebbero stato costretti al ricovero forzato in ospedale, iter previsto dalla Russia anche in caso di sintomatologia lieve. Sempre stando alla ricostruzione del Nyt, la famiglia Querrey, che effettivamente presentava dei sintomi, non ha voluto rischiare il ricovero e la separazione da un bambino così piccolo lontana da casa e con tutte le criticità del caso. Così Sam, sponsorizzato in passato da un’azienda di jet privati, ha prenotato un volo per scappare dalla Russia verso uno Stato vicino che non richiede un test negativo per l’ingresso. Non è dato sapere il nome della sua destinazione.