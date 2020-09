Ormai fervono i preparativi per il Roland Garros (27 settembre-11 ottobre), ma si sta già pensando a quello che succederà dopo l’ultimo Slam di questa tormentata stagione. Nella settimana del 12-18 ottobre saranno infatti in programma ben tre tornei: due ATP 250 (uno a Santa Margherita di Pula, l’altro a Colonia) e l‘ATP 500 di San Pietroburgo. In Russia vedremo all’opera il nostro Matteo Berrettini (attuale numero 8 del ranking ATP) e Jannik Sinner, a cui è stata concessa una wild card.