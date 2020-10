Lorenzo Musetti prosegue la sua cavalcata vincente a Santa Margherita di Pula. L’azzurro, impegnato nel torneo ATP sulla terra battuta sarda, supera in due set per 6-2 6-4 il tedesco Yannick Hanfmann (n.101 ATP) e centra la prima semifinale in carriera di un evento di questa tipologia. Si tratta anche del primo classe 2002 a spingersi così in alto. Un match di grande valore, soprattutto sotto il profilo mentale quello di Musetti: dominante nel primo parziale e strepitoso nella rimonta dallo 0-4 al 6-4 secondo. Una risalita, c’è da dire, agevolata anche dalle non perfette condizioni fisiche del teutonico nella seconda frazione, ma nello stesso tempo non è mai facile giocare contro un tennista in condizioni di forma non perfette. Grazie a questo risultato, Lorenzo si porta al n.123 del ranking (virtuale) e se la vedrà nel penultimo atto contro il serbo Laslo Djere (n.74 del ranking), impostosi per 6-4 6-4 contro il ceco Jiri Vesely (n.67 ATP).