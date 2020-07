Tutti i tornei in programma in Cina sono stati annullati a causa dell'epidemia di Covid-19, come annunciato dall'ATP e dalla WTA nella notte tra giovedì e venerdì.

Non ci saranno tornei maschili e femminili in Cina nel 2020. L'annuncio è stato fatto congiuntamente da ATP e WTA nella notte tra giovedì a venerdì. Queste misure, che seguono la decisione delle autorità cinesi di sospendere le competizioni sportive internazionali nel 2020, sono un duro colpo per una disciplina che sta cercando di scalare le gerarchie anche nel Paese più popoloso del mondo.

"Siamo estremamente delusi dal fatto che i nostri eventi di livello mondiale non possano aver luogo quest'anno in Cina", ha dichiarato il capo della WTA Steve Simon in una nota, dopo che lunedì aveva affermato che le possibilità di giocare sul suolo cinese erano 50 e 50. "Tuttavia, rispettiamo la decisione che è stata presa (dalle autorità cinesi) e non vediamo l'ora di tornare in Cina il più presto possibile per la prossima stagione", ha aggiunto.

11 tornei annullati in totale

Tra gli eventi cancellati c'è anche il Wuhan Open, che aveva promesso di avere un forte impatto simbolico nella prima città al mondo colpita dal Covid-19 alla fine del 2019.

Il discorso è il medesimo anche in campo maschile, con la cancellazione del prestigioso Masters di Shanghai e del China Open a Pechino. "Dall'inizio della pandemia, il nostro atteggiamento è sempre stato quello di seguire le decisioni locali", ha dichiarato il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi. "Rispettiamo la decisione del governo cinese di fare ciò che è meglio per il Paese di fronte a una situazione globale senza precedenti", ha concluso.

In totale, ben undici tornei sono stati cancellati. Quattro per gli uomini: Zhuhai (28 settembre-4 ottobre), Chengdu (28 settembre-4 ottobre), Pechino (5-11 ottobre), Shanghai (12-18 ottobre). E sette per le donne: Pechino (12-18 ottobre), Wuhan (19-25 ottobre), Nanchang (19-25 ottobre), Zhengzhou (26 ottobre-1 novembre), Guangzhou (23-29 novembre), il Masters di Shenzhen (9-15 novembre) e il Masters di Zhuhai (16-22 novembre).

La stagione femminile riprende a Palermo il 3 agosto. Per quanto riguarda gli uomini, il torneo di Washington (14 agosto), che doveva segnare il ritorno dei giocatori in campo, è stato annullato, teoricamente rimandando la ripresa dei big al torneo di Cincinnati (22-30 agosto). Ma l'attuale situazione sanitaria negli Stati Uniti (oltre 4 milioni di casi registrati ufficialmente di infezioni da Covid-19, vale a dire un quarto delle infezioni nel mondo), minaccia fortemente lo svolgimento del tour americano in cui spiccano gli US Open.

